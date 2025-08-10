Punk para inaugurar la música

Sarcasmo, velocidad, corrosión y collejas como panes a toda banda. El punk de Lendakaris Muertos llenó ayer de retranca y reivindicación la noche de Pontevedra. La banda navarra llegó al escenario de la plaza de España en el marco de la gira de su XX+I aniversario, en una de las pocas actuaciones gratuitas que ofrecerá en los próximos meses y que también la llevará en septiembre al festival Revenidas en Vilaxoán (Vilagarcía).

Dobles sentidos, juegos de palabras y en general letras ingeniosas que plantean debates sociales y políticos son otras de las claves de este grupo.

Fundado en 2004, el pasado año publicó su más reciente trabajo, Mucho asco (casi) todo, al que señalaban ayer numerosos seguidores como todo un ejemplo del buen trabajo de la banda pamplonica y que presenta en esta gira XX+I Años dándolo (casi) todo, que está previsto que concluya en diciembre en Madrid.

Y con los incondicionales de la banda, también acudieron públicos de todas las edades, en una imagen habitual de los conciertos de la “semana grande”. Esta diversidad también caracterizó a los asistentes al Festival Folclórico que tuvo lugar en la plaza de A Ferrería y que reunió a F.A. Matija Gubec, de Croacia, Grupo Folclórico Valdemedel de Extremadura, Grupo de Dansa L`Alcudia de Valencia y la pontevedresa Agrupación Folklórica Celme, que representó a Galicia.

Sobre el escenario de la plaza de España hoy a partir de las 22,30 horas será el turno de Marina Reche, artista originaria de Elche cuyo trabajo se fundamenta en el pop alternativo, la electrónica y el rhythm and blues.

Hace dos años publicó su primer EP, Claridad, que consiguió hasta 20 millones de reproducciones y en 2024 vio la luz su segundo miniálbum, Oscuridad, un trabajo que se centra en su vida personal y en el que la joven artista, de 25 años, visibilizaba su evolución, fusionando diversos géneros.

Por su parte, A Ferrería acogerá a partir de las 21 horas el Festival de Corais con las agrupaciones Alameda Fogar do Maior, Bella Helenes, Helénica, Polifónica de la AC do Chopo, Airiños de Campañó y Pontis Veteris.