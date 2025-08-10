Protesta vecinal en la Praza dos Barcos por la falta de aparcamiento
REDACCIÓN
La Praza dos Barcos de Sanxenxo fue escenario ayer de una nueva protesta vecinal por la falta de aparcamientos y las multas que impone la Policía Local por dejar el coche en lugares ahora no autorizados pero sí permitidos en el pasado. Los anuncios del Concello sobre la apertura de espacios para residentes no parecen aplacar el malestar de vecinos que han sido objeto de sanciones en las últimas semanas. Ya hace unos días hubo una protesta junto al mercado de Portonovo, una de las zonas afectadas, y ayer se repitieron a pocos metros del Concello con pancartas contra el «cobro de lo que antes era gratis» o en protesta por la reforma del Mirador de A Peixeira de Portonovo, donde se eliminaron todas las plazas para aparcar existentes antes de esa remodelación.
