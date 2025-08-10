Pontevedra, urbe gallega con más casas conectadas a internet pero donde menos se usa para compras

Poco a poco, la brecha digital se reduce en la comunidad gallega, gracias a cursos en los que las personas mayores aprenden a desenvolverse con las nuevas tecnologías y con un despliegue de fibra óptica por zonas rurales para que sus vecinos puedan teletrabajar y realizar trámites a través de internet. Este avance queda de manifiesto durante 2024 en las comarcas en el estudio ‘Galicia, a nosa vida en dixital. A sociedade da información nos fogares galegos’, que elabora el Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (Osimga).

Este estudio señala que la ciudad de Pontevedra es la urbe gallega con más hogares que disponen de conexión a internet. El 99,2% de las familias dispone de este tipo de contrato, por delante del 98,4% de Vigo o el 98,9% de Lugo. En A Coruña se quedan en el 96,6% y Santiago no llega tampoco al 97%. Sin embargo, ya no es el ordenador tradicional el sistema más habitual, sino los teléfonos móviles para esa conexión. En Pontevedra, el 87,5% de los hogares dispone de PC, solo por detrás de 88,3% de A Coruña, y ganan fuerza otros dispositivos como la Smart TV (existente en el 66% de las casas) o las consolas de juego con capacidad de acceso a internet. En ese último caso, la urbe del Lérez lidera también a todas las ciudades gallegas, al existir estos aparatos en el 32% de los hogares. También abundan los altavoces con asistente digital, presentes en el 22% de las viviendas, el segundo lugar gallego tras el 31% de Vigo.

Pero este despliegue de tecnología en la ciudad no supone un abuso en su utilización. Así, al preguntar por el uso de estos dispositivos en los últimos tres meses, Pontevedra aparecen último lugar, si bien con cifras muy altas, el 96,7% de los encuestados. Pero en las otras seis ciudades se supera con creces el 97%. Y si se acude al apartado de acudir a internet para realizar compras, la ciudad del Lérez vuelve a aparecer en los últimos lugares. En los últimos tres meses, solo siete de cada diez pontevedreses realizaron operaciones de este tipo on line. Ferrol aparece algo por debajo, con un 66,%, pero en las otras cinco ciudades se supera con creces el 74%.

El Osimga realizó este estudio sobre la base de las respuestas de 7.829 hogares (15.721 personas) de la comunidad gallega, que cuentan por los menos con un miembro de 16 a 74 años. De los datos totales se desprende que la presencia de un ordenador es más común en las familias con niños y niñas en edad escolar, ya que en este caso el porcentaje se dispara al 94.8%.

Pero en la compra ya sea de un ordenador o de otros dispositivos tecnológicos influye, y mucho, el nivel de ingresos de cada hogar. Esto queda patente en las familias que disponen de un Smart TV. A escala gallega, solo el 22,6% de los hogares con menos de 601 euros al mes dispone de un televisor con acceso a internet y a diversas aplicaciones, mientras que escala al 75% en las casas con ingresos superiores a los 3.500 euros.

El informe señala que la presencia de un televisor inteligente en casa puede dejar de crecer al estar disponibles otros dispositivos alternativos. Ocurre lo mismo con las consolas de juegos: de media, en Galicia solo se emplean en el 22,7% de los hogares.

A escala autonómica, los tres perfiles más habituales de usuarios de dispositivos electrónicos son, por este orden, el de un estudiante, una persona ocupada laboralmente y una en desempleo. Nueve de cada diez residentes en los concellos echaron mano de una tablet, un ordenador, un smartphone o un televisor inteligente en el último trimestre de 2024, según el informe del Osimga. Los usos más habituales suelen ser la búsqueda de bienes y servicios, la realización de videoconferencias o la lecturas de noticias on line. En el otro extremo de la tabla, como hábitos menos extendidos, tenemos la realización de cursos en línea, el uso de programas informáticos para editar fotos y vídeos o crear archivos con gráficos.

Dos de cada diez usuarios sufrieron incidentes de ciberseguridad en el último año

Los ciberdelitos se han convertido en una de las modalidades de criminalidad más habituales en los últimos años, en especial desde la pandemia. Y Pontevedra no es ajena a este problema. Según el estudio de Osimga, dos de cada diez usuarios en la ciudad (en concreto el 20,8%) sufrió incidentes de ciberseguridad en los últimos doce meses, solo por detrás de A Coruña (32,6%) y Ourense (24,8%), y muy lejos del 11% de Vigo o el 9% de Ferrol, por ejemplo.Se indica que «estos incidentes incluyen robo de datos, intentos de acceso no autorizado a sus cuentas, suplantación de identidad, acoso o la recepción de correos maliciosos, entre otros».Añade que «la edad condiciona los riesgos de sufrir estos incidentes, ya que son los gallegos de 25 a 34 años los que, en mayos medida, registraron problemas de este tipo». Además, crece a medida que la formación académica es mayor. También se apunta que «los estudiantes y las personas ocupadas son los estratos de población que registran una mayor digitalización y por ello son también lo que más incidentes de ciberseguridad sufrieron en el último año».En el primer trimestre de este año se presentaron en la ciudad 214 denuncias por ciberdelitos, un 13% más que entre enero y marzo de 2024.