El Pontevedra completa su medular con el soriano Ander Vidorreta

A tres semanas para el comienzo del campeonato de liga, el Pontevedra Club de Fútbol anunció este domingo su última adquisición, con la llegada a Pasarón del mediocampista soriano Ander Vidorreta, procedente del Real Unión de Irún.

Natural de Soria de 28 años de edad, Vidorreta se suma en el centro del campo al "diez" del conjunto granate, el vigués Yelko Pino, así como al recién incorporado Nico Conesa.

El nuevo jugador del cuadro lerezano se pondrá a las órdenes de Rubén Domínguez tras tres temporadas consecutivas en la categoría de bronce, en la que jugó para el Calahorra en el curso 2022-2023 y para los irundarras en las dos siguientes campañas, antes de que se cristalizara su descenso a Segunda Federación. En total, disputó en Primera Federación 105 partidos, con tres goles en su haber.

Con Vidorreta, son ya once las incorporaciones efectuadas por el Pontevedra para este curso 2025-2026, con las llegadas del guardameta Raúl Marqueta (Ourense CF), los defensas Juanra Gómez (Atlético Baleares), Miki Bosch (UCAM Murcia), Víctor Eimil (Real Unión), Adrián Expósito (Rayo Majadahonda) y Antonio Montoro (Hércules), además de los centrocampistas Conesa (Getafe B) y Alain Ribeiro (Numancia) y los atacantes Dani Selma y Pablo Hervías (Amorebieta).

Completan el elenco granate jugadores con contrato como Pino, Miguel Cuesta y Brais Abelenda, además de los renovados Edu Sousa, Benjamín Garay y Álex González. Le restan a los de Pasarón una ficha sénior y varias sub-23 para terminar de completar la plantilla.