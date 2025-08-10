Una performance y una marcha por el centro de Pontevedra piden el fin de las corridas de toros
R. P.
Una performance y mensajes como “Touradas tortura normalizada” en las que se criticaba “la celebración de un asesinato” completaron la marcha por la abolición que se celebró coincidiendo con el arranque de la feria taurina.
La movilización evitó las proximidades de la plaza de toros (salió de A Peregrina, donde se recogió tras transitar por distintas calles del centro) y la encabezaba la cpancarta “A tortura non é arte nin cultura”, un lema que repitieron los participantes.
Touradas fóra de Pontevedra, convocante de la protesta, recordó que el abolicionismo cuenta con cada vez más seguidores en Galicia
Un año más, se sumaron a la protesta integrantes de distintas asociaciones ecologistas y formaciones políticas que, con carteles y pancartas, calificaban las corridas de toros de “sadismo” y recordaban la escasa implantación de esta fiesta en Galicia.
De hecho, Touradas fóra de Pontevedra, convocante de la marcha, recordó que el abolicionismo cuenta con cada vez más seguidores en la comunidad.
