El Palacete das Mendoza, de reformas

La conservación de un edificio icónico en la estampa de la ciudad como el Palacete das Mendoza pasó un nuevo trámite en el Concello de Pontevedra, que aprobó la licencia para impulsar obras de mejora en la carpintería exterior, los muros de piedra y el cierre del inmueble. Los trabajos correrán a cargo de la Diputación por un valor de 374.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.