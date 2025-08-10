El Náutico de Portonovo ya luce sus tres banderas de calidad ambiental y turística

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, puso en valor ayer el trabajo que realiza en los últimos años el Club Náutico de Portonovo en la oferta de calidad que ofrece en sus servicios. Estas afirmaciones fueron realizadas con motivo del izado de las tres banderas conseguidas en este año, la bandera Azul, que certifica la calidad ambiental, la Q de Calidad Turística, que destaca la calidad de los servicios que se ofrecen a los visitantes y la S de Sostenibilidad Turística, garantizadora el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que lo sitúan como referente entre los puertos deportivos de Galicia.

La titular do Mar destacó el hecho de que Galicia sea la comunidad con más banderas Q de Calidad y S de Sostenibilidad en las instalaciones náutico-deportivas.