Muere un ciclista de 67 años de Poio tras sufrir un desvanecimiento en Fornelos de Montes

Un ciclista de 67 años, vecino de Poio, ha fallecido este domingo tras sufrir un desvanecimiento en la localidad de Fornelos de Montes, concretamente en la carretera PO-250.

Según han relatado a Europa Press fuentes conocedoras del suceso, todo ocurrió sobre las 10.45 horas de este domiengo en el kilómetro 150 de la PO-250, a la altura de Fornelos, donde tres ciclistas se encontraban realizando un recorrido cuando uno de ellos sufrió una indisposición, perdió el conocimiento y se desplomó.

Testigos presenciales llamaron a emergencias pero, pese a que se movilizó el helicóptero del 061 y que el personal sanitario trató de reanimarlo, no pudo hacerse nada por salvar su vida.

