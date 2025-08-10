Morante de la Puebla, corneado en la plaza de toros de Pontevedra
Fue cogido por el primer astado del festejo y trasladado a la enfermería
N. D.
La segunda corrida de toros de la feria de la Peregrina 2025 de Pontevedra ha comenzado con mal pie. El diestro sevillano Morante de la Puebla ha sido corneado por el primer toro del festejo. El torero sufrió una voltereta y presenta una herida en su muslo derecho,
De inmediato fue recogido por su cuadrilla y otros subalternos para ser atendido en la enfermería del coso de San Roque. El primer diagnóstico apunta a que se trata de una herida limpia, con dos trayectorias. Tras ser atendido en las instalaciones de la propia plaza se decidió por seguridad su traslado al hospital Quirónsalud Miguel Domínguez de la ciudad, pese a que el propio torero mostraba su deseo de regresar a Sevilla, lo que hace pensar que no parece una cornada muy grave.
Morante era el encargado de realizar la primera faena del festejo, a un astado de la ganadería de Garcigrande, de nombre 'Carrillón' de 520 kilos. La cogida se produjo cuando realizaba los pases con la muleta y el toro se quedó bajo el torero y alcanzó su pierna. Morante, de 45 años, se levantó rápidamente, pero con evidentes dolores. Fue asistido de inmediato y llevado en volandas a la enfermería.
Alejandro Talavante se encargó de matar al astado. En el primero de su lote, el segundo toro del festejo, el torero de Badajoz brindó su astado a Morante y abogó por su pronta recuperación.
La terna del cartel taurino de este domingo la completa el diestro sevillano Daniel Luque.
