La mascarilla vuelve a Urgencias de Montecelo por un brote de covid

La mascarilla ha vuelto a ser obligatoria en Urgencias de Montecelo debido a la aparición de un brote de covid en este servicio. Así se informó a los pacientes y acompañantes que acudían ayer a esta unidad del hospital. Tanto enfermos como familiares, así como el personal sanitario deben utilizar este método de protección. Además, se ha limitado el número de acompañantes. Según indican usuarios del servicio no se permite el paso a personas que acusan con los pacientes salvo que sea estrictamente necesario, y en este último caso, solo uno por caso.

Un trabajador sanitario, también con la protección. / FdV

Aunque hace meses que no se habla del covid, el virus sigue presente, aunque con menor incidencia y gravedad que en la pandemia. Se da la circunstancia de que este brote en Urgencias de Montecelo se produce en pleno fin de semana de inicio de la semana grande de las fiestas de la Peregrina, una época en la que se multiplican las asistencias en este servicio.

Hasta la tarde de ayer se registraban pacientes de todo tipo y edades, con varios casos de caídas y malestares diversos. Días atrás predominaban muchas dolencias vinculadas a golpes de calor en personas mayores.

En 2024 los servicios de Urgencias de Montecelo y del Hospital Provincial registraron 97.892 servicios, con una media de 268 cada jornada en los dos servicios (el del Provincial está centrado en pediatría). El nivel de hospitalización fue de menos del 15%, con 16.612 casos que precisaron de ingreso en una cama del hospital.

Los motivos de mayor hospitalización del Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) son las de enfermedades del aparato respiratorio (3.595 altas), aparato digestivo (3.066 altas), aparato circulatorio (2.667), el sistema musculoesquelético y el tejido conectivo (2.264) y los trastornos del riñón y las vías urinarias (2.040).