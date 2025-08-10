Lavado de cara a la Biblioteca Pública

La Xunta de Goberno local de Pontevedra aprobó esta semana la licencia urbanística para proceder a la restauración de tanto la fachada como la cubierta de la Biblioteca Pública Antonio Odriozola. El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y tendrá un presupuesto de 787.731,42 euros.

