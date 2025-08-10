Jornada sobre Isla Couto en Raxó en el 75 aniversario de Galaxia

Con motivo del 75 aniversario de la editorial Galaxia, en la mañana de ayer sábado se celebró una jornada en el centro Xaime Illa de Raxó para poner en valor la aportación de Xaime Isla Couto a la cultura de Galicia. Asistieron representantes de la editorial Galaxia, incluido su presidente, y miembros de la Fundación Isla Couto, de la SCD Raxó, de la familia y el secretario xeral da Lingua y se celebraron dos mesas redondas, una sobre la significación de Galaxia en la cultura gallega y otra sobre la vinculación del personaje con la editorial, ya que fue uno de sus fundadores.

Xaime Isla Couto, uno de los últimos representantes del galleguismo del siglo XX, falleció en abril de 2012 a los 96 años. Ensayista, abogado, economista, animador cultural y político, fue cofundador en 1950, con Francisco Fernández del Riego, de la Editorial Galaxia y era su presidente de honra. También era director de honra de la revista Grial.