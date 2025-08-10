Herida grave una mujer al ser atropellada por un ciclomotor en Marín

El accidente tuvo lugar en las proximidades de la zona donde se celebraba la rapa das bestas de Gagán

Ambulancias en el accidente de Marín.

R. P.

Pontevedra

Una mujer resultó herida grave este domingo al resultar atropellada por una moto en Marín cuando transitaba por el arcén de la carretera que conduce al Lago Castiñeiras.

Según explicaron fuentes de la Policía Local, el accidente ocurrió sobre las 18.30 horas en las proximidades de la zona donde se celebraba la rapa das bestas de Gagán.

Ciclomotor que atropelló a la mujer. | FdV

Testigos presenciales explicaron que la mujer, que paseaba en compañía de otras tres personas, fue alcanzada por un ciclomotor cuyo piloto habría perdido el control del vehículo. Las mismas fuentes indicaron que la carretera permaneció cortada «bastante tiempo» mientras se atendía a la herida.

Al lugar acudieron dos ambulancias, agentes de la Policía Local de Marín y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, que realizaron la prueba de alcohol al piloto de la moto.

