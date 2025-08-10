Gardacostas rescata a tres jóvenes en Pontevedra que se quedaron a la deriva en su yate
Estaban sin rumbo en la Illa de Tambo (Pontevedra)
Jornada atareada para el servicio de Gardacostas de Galicia. A las seis de esta tarde, el Centro Coordinador de Salvamento de Vigo CCS SASEMAR solicitó ayuda para rescatar a tres jóvenes que estaban a la deriva al este de la Illa de Tambo (Pontevedra).
Una embarcación auxiliar de rescate rápido del buque de Gardacostas Irmáns García Nodal salió desde la base del puerto de Marín para efectuar el rescate. Los afectados eran tres jóvenes que iban a bordo de un yate de recreo de seis metros. Según indicaron, se quedaron sin propulsión en el motor y estaban a la deriva.
Sanos y salvos
Una vez en marcha, los equipos de salvamento no tardaron en localizar la embarcacion de recreo. Estaba cerca de la Illa de Tambo con todas las persoas a bordo en buen estado. Porcedieron a remolcarlos hasta Combarro, el puerto más cercano.
