Educación sigue sin garantizar la devolución de la unidad escolar de San Clemente

Hace unos días, la comunidad escolar del colegio San Clemente de Caldas abordaba en plena visita a Moraña, al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para reclamar la devolución de la unidad de educación infantil «anuló injustamente» en el colegio. En aquella conversación, el conselleiro aceptó reabrir el diálogo y los afectados ya recibieron la llamada del director xeral de Centros. Pero el resultado no es de su agrado.

Según sus quejas, «la consellería sigue sin admitir la injusticia de la eliminación de la unidad de Educación Infantil el pasado curso y que provocó la situación actual», con protestas desde hace semanas, agravadas por un problema añadido con las clases de Inglés.

Los afectados señalan que «la única buena noticia es que dan por segura la matrícula de la niña que había quedado fuera, una alumna que vive a 500 metros del colegio y hasta cuya casa había llegado nuestra cadena humana» de protesta hace varias semanas. En cambio, «la familia de la otra alumna excluida, suponemos que harta de esperar, la matriculó en otro centro».

Según la comunidad del San Clemente, «el director xeral de Centros afirmó que en septiembre se volverían a evaluar las necesidades del colegio y se estudiaría la posibilidad de aumentar el número de docentes».