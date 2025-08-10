Detenido en Pontevedra por agredir a su pareja frente a sus dos hijos menores tras una discusión
El hombre llegó a meter a una hija menor en el coche y arrancó el vehículo, pero desistió después
R. P.
La Policía Local Pontevedra ha informado de que detuvo el pasado 27 de julio a un hombre por un delito de violencia de género contra su pareja, que fue quien reclamó la presencia de los agentes. En concreto, este la agredió frente a sus dos hijos menores tras una "fuerte discusión".
En el lugar de los hechos, los agentes localizaron al hombre fuera del edificio de una calle de la ciudad y a la mujer en el interior con dos menores. Allí, la víctima les explicó que él era el padre de uno de sus hijos menores y, "debido a celos por parte de él, comenzaron una fuerte discusión en la vivienda que finalizó en la calle, ante la presencia de los dos menores".
"El hombre, en actitud agresiva, cogió a la hija menor, la metió en el coche y arrancó el vehículo. El otro hijo de la mujer trató de evitar esta situación llegándose a poner delante para evitar que se llevara a su hermana", ha relatado en un comunicado.
Finalmente, ha detallado que el hombre cesó en el intento y le devolvió la menor a la madre pero, "cuando la pequeña estaba en los brazos de la víctima, él se abalanzó llegando a agredirla".
El hombre fue detenido y puesto a disposición judicial.
