Cuntis festexa os 102 anos de Dolores Barros Pérez

O Concello de Cuntis transmitiu a súa felicitación a Dolores Barros Pérez, máis coñecida como Lola, veciña da Louriña na parroquia de Santa María, polo seu 102 aniversario. O alcalde, Manuel Campos e concelleira Ana Loureiro visitaron o seu fogar para facerlle entrega dunha placa e compartir con ela e a súa familia a alegría por esta cifra tan especial.