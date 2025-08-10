Coti y Natalia se suman a Miss Caffeina en el cartel de la Festa do Mar

La programación musical de la Festa do Mar de Combarro sigue cogiendo fuerza. El Concello de Poio anunció ayer dos nuevas incorporaciones al cartel: Coti y Natalia, que actuarán el sábado 30 de agosto, a partir de las 22.30 horas, en un concierto con entrada gratuita.

El cantautor argentino Coti, reconocido a nivel internacional por temas como ‘Antes de ver él sol’, ‘Nada fue un error’ u ‘Otra vez’, incluirá Poio como una de las paradas en su gira europea, que lo llevará también por ciudades como Londres, Dublín y Ámsterdam.

Junto a él estará la cantante y compositora Natalia, conocida por su paso por Operación Triunfo y con una sólida trayectoria musical avalada por cinco discos, dos discos de oro, uno de platino y más de medio millón de copias vendidas. Canciones como ‘Vas a volverme loca’, ‘Besa mi piel’ o ‘Loco por mí’ forman ya parte del imaginario musical de varias generaciones.

Estas actuaciones se unen a la ya confirmada hace unas semanas: el concierto de la banda madrileña Miss Caffeina, que tendrá lugar el viernes 29 de agosto en la Plaza de la Chousa. Miss Caffeina regresa a los escenarios tras un breve parón, y escoge Poio como uno de los puntos destacados de esta nueva etapa .

La Festa do Mar se celebrará en Combarro del 28 a 31 de agosto y combinará música con tradición, identidad marinera y una programación amplia, de calidad y variada para todos los públicos, que será anunciada en los próximos días.