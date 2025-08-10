Continúa el ocio juvenil provincial en A Lanzada

Los campamentos de verano que la Diputación de Pontevedra impulsa en A Lanzada celebran este fin de semana su octavo turno, con un total de 140 niños y niñas de 38 concellos de la provincia que participarán en actividades educativas, culturales, deportivas y formativas. En total, 1.540 menores, repartidos en once turnos, serán los que participen en este evento de ocio de la Diputación.

