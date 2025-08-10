Continúa el ocio juvenil provincial en A Lanzada
Los campamentos de verano que la Diputación de Pontevedra impulsa en A Lanzada celebran este fin de semana su octavo turno, con un total de 140 niños y niñas de 38 concellos de la provincia que participarán en actividades educativas, culturales, deportivas y formativas. En total, 1.540 menores, repartidos en once turnos, serán los que participen en este evento de ocio de la Diputación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Concello de Pontevedra señala a Ence como responsable de la «preocupante» situación del caudal del Lérez
- La embajadora informal de Combarro
- Una ventana cae a la calle en Sanxenxo y daña dos vehículos cuando un vecino la limpiaba de madrugada
- Denuncian una agresión homófoba en Pontevedra al grito de «maricones»
- «Demostremos a los partidos que están en contra que Galicia es tierra de toros»
- «Queremos que la gente entre en un universo musical de sensaciones»
- Altas expectativas en las galerías de la Oliva ante el futuro edificio de lujo
- El autobús urbano de Pontevedra será ampliado si la puesta en servicio del Gran Montecelo eleva su demanda