Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»

El Liceo Casino celebró hasta la madrugada de este domingo una de las citas más importantes del año: la Cena Baile de Gala de la Peregrina en su parque de verano de A Caeira.

Miles de personas acudieron a en esta tradicional ceremonia en el que el Liceo Casino se convierte en anfitrión no solo de sus socios, sino también de gran cantidad de invitados llegados de diferentes puntos de la geografía estatal.

En esta cena-baile se «visten de largo» jóvenes y adolescentes que «son presentadas en sociedad», y en este caso fueron diecisiete las chicas protagonistas: Mencía Campo Dios, Sara Conde Zurita, Mariana Couso Estévez, Jimena Domínguez Pardilla, Carmen Fariña Martínez, Elena López Abalo, Alejandra López Casal, Lucía López Casal, Clara Paz Días, Vega Rodríguez García, Sol Sebastián de Erice Chinchilla, Paula Pesquera San Segundo, Blanca Ferrín Fernández-Arruty, Paloma Balmisa Sánchez, Carmen del Real Jamardo, Amaya Mesías Pérez y Sabina Suárez González.

Las «debutantes» fueron llamadas una a una pasada la medianoche para ocupar la pista de baile, acompañadas de sus respectivos padrinos. El baile estará amenizado por la Orquesta Chattanooga, en la pista principal, y el DJ Jamar Audio, contando con diferentes ambientes musicales.

La gala comenzaba sobre las nueve de la noche del sábado, víspera del día de la Peregrina, cuando el presidente del Liceo Casino, Alejandro Regueiro, y su junta directiva, recibían a las autoridades y personalidades invitadas, entre ellas la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Domínguez Artime, el coronel de la Guardia Civil, Manuel Touceda Souto; el teniente coronel Jefe del Batallón “Zamora” I/29, Agustín Rivas Goyaneso el comandante-director de la Escuela Naval Militar, Tomás Clavijo Rey-Estolle. En su caso, ha sido su primera ceremonia de este tipo, menos de un mes después de su toma de posesión del cargo, el pasado 22 de julio.

La cena abrió la velada con la asistencia de 400 comensales y un menú preparado para la ocasión por la Brisa Atlántica. El menú constó de un cóctel de bienvenida, ensalada de bogavante, tomate negro y vinagreta dulce de té macha, lomo de lubina con su pilpil, ajo tierno y patatas en abanico confitadas, carrillera demi-glace de verduras al Pedro Ximénez y permitiere de patata y trufa y de postre volcán de chocolate negro, dulce de leche y escamas de sal.

Para facilitar la asistencia, el Liceo Casino estableció un servicio gratuito de autobuses, desde las 21.00 horas hasta la finalización del baile, desde la Plaza de Galicia hasta A Caeira, ida y vuelta. El Casino recuerda que «la asistencia debía cumplir un riguroso código de vestuario: para los hombres, esmoquin tradicional o uniforme militar de gala, y para las mujeres, vestido largo que como mínimo cubra los tobillos, aceptándose de nuevo este año el esmoquin femenino y el mono de gala».

La fiesta se prolongó hasta primeras horas de la mañana de este domingo y a las 8.00 eran muchos los asistentes que buscaban un lugar donde desayunar en la ciudad y emprendían el regreso a sus domicilios.