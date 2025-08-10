Caldas comprará terrenos privados para ampliar zonas verdes de A Tafona

El Concello de Caldas de Reis trabaja en una actuación encaminada a incrementar los espacios públicos. El alcalde, Jacobo Pérez, mantuvo este pasado viernes una reunión con técnicos municipales para analizar la tramitación previa a las gestiones del gobierno local para adquirir unos terrenos que, una vez pasen a ser de titularidad pública, servirán para dotar de nuevos espacios verdes y zonas para acoger la celebración de eventos, fiestas y actividades de todo tipo. Además, también se contempla la ampliación de más espacios de estacionamiento.

Pérez Gulín adelantó que el Concello prevé adquirir estos terrenos, que actualmente son de titularidad privada. El regidor caldense confía en que las gestiones concluyan en el menor tiempo posible, de manera que la compra se pueda hacer realidad en breve. Estos terrenos se encuentran en las cercanías de A Tafona. «Con los nuevos terrenos reforzaremos en este entorno un área que será ideal para seguir consolidando esta zona como punto intergeneracional, con nuevos equipamientos y con la posibilidad de acoger celebraciones y eventos lúdicos, culturales y deportivos», explicó el alcalde.

El gobierno local destaca que estas gestiones «dan continuidad a las realizadas en los últimos meses con otras instituciones y que también sirvieron para que Caldas de Reis incrementara sus espacios públicos». Recuerda que en junio se confirmó la cesión, por parte del Gobierno central, de dos parcelas en Rabexe, en la parroquia de San Andrés de César, con una extensión de más de 80.000 metros cuadrados y que «servirán para acoger nuevas infraestructuras, aparcamientos e instalaciones y eventos deportivos. Esta nueva dotación se hizo realidad gracias a las negociaciones promovidas por el Gobierno local caldense con el Ministerio de Transportes, que cedió estos terrenos sobrantes de las expropiaciones llevadas a cabo para la construcción de la Variante de la N-550.

Limpieza del río Bermaña

Por otra parte, el Concello lleva a cabo estos días varios trabajos de conservación y limpieza en diferentes puntos del municipio. Una de estas actuaciones se lleva a cabo en el río Bermaña. Son tareas que se centran en la retirada de restos y que «ayudan a garantizar la preservación del ecosistema del río, además de mejorar en la seguridad de cara a cuando vuelva la época de lluvias», según el Concello.