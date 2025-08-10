El bus que recorre Sanxenxo en verano mueve 540 viajeros diarios, un 39% más

El bus urbano circular puesto en marcha por el Concello de Sanxenxo, por segundo año consecutivo, «se consolida como alternativa al vehículo particular en verano». Así lo asegura el gobierno local a la vista de los datos de uso del mes de julio. Este balance ofrecido ayer por el concello indica que el mes pasado el servicio registró 16.741 viajes, un 39% más que en 2024, lo que supone una diferencia de 4.686 viajeros más sobre los 12.055 de entonces. Frente a los 389 usuarios diarios del pasado año, se ha pasado a 540. «Está claro que este servicio utilizado por vecinos y visitantes llegó para quedarse y para mejorar la movilidad en nuestro municipio en una temporada en la que la población registra un crecimiento muy importante», asegura Telmo Martín.

El Concello invierte 65.000 euros en las dos líneas de refuerzo que están integradas en el sistema de tarifas único y bonificado activado por la Xunta, y «tienen como objetivo contribuir a fomentar la movilidad sostenible». Las tarifas son las mismas que aplica la Xunta, es decir, 1,55 euros por billete ordinario, 0,70 euros por pago con la tarjeta de movilidad de Galicia. Los menores de 21 años podrán realizar hasta 60 viajes gratuitos al mes con la Tarxeta Xente Nova, al igual que las personas mayores de 65 años con la tarjeta TMG gracias a la Tarifa +65. El resto de usuarios tendrán un descuento del 40% sobre el precio normal de este servicio.

Las dos líneas circulares recorren el municipio en un tiempo estimado de 50 minutos, de 8.00 horas a medianoche con hasta 32 frecuencias por día, de lunes a domingo. Una transcurre dirección Vilalonga y la otra por A Lanzada, con salida y llegada a la iglesia de Sanxenxo. La línea más utilizada durante el pasado mes fue la de Vilalonga con 8.926 viajes con picos diarios de hasta 593 mientras que la de A Lanzada registró 8.015 con días de hasta 549 viajeros.

El bus urbano se implantó, por segundo año consecutivo el pasado 1 de julio y estará en servicio hasta el 31 de agosto. Las dos líneas circulares fueron utilizadas durante el año pasado por 29.528 viajeros, de los que 15.523, fueron en agosto. En cambio, la lanzadera que conectaba con el polígono de Nantes para los que dejaran allí el coche aparcado el verano pasado, se ha eliminado ahora ya que apenas la usó el 8% de todos los viajeros. También se acorta la duración, ya que el pasado año se extendió hasta el 8 de septiembre.