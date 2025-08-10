El arranque de las Fiestas de la Peregrina reivindica una ciudad feminista y sin violencia machista

Centenares de personas llenaron este sábado la Plaza de España, buscando los últimos huecos de sombra, para presenciar el arranque oficial de las Fiestas de la Peregrina, con un pregón a cargo del dueto formado por las periodistas Diana López Varela y Susana Pedreira Buján. Ambas reivindicaron Pontevedra como un «espacio seguro para reivindicarse feministas».

En esa línea, ambas lo subrayaron desde el principio, enunciando a otros grandes dúos de mujeres que enarbolaron la libertad como bandera. «Dos mujeres juntas son un peligro», bromearon, «y más con nueve días de fiesta por delante». Señalaron a los referentes (Jennifer Lopez y Shakira y su show en la Super Bowl, Sonia y Selena, Elisa y Marcela, las dos primeras españolas que se casaron, y las dos Marías de Compostela) antes de subrayar que «si dos mujeres juntas son un peligro, imaginad cien. Pues hoy aquí parecemos dos pero somos un centenar: las cien mujeres que opinan que desde 2018 pasaron por esta ciudad, orgullosas de ser peligrosas», en referencia al congreso periodístico de opinión que organizan con ese título.

Chupinazo para iniciar las fiestas. / GUSTAVO SANTOS

Con Pontevedra como la ciudad que habla en femenino gracias a la Oliva, Santa María, la Ferrería o la Feira Franca, Diana López Varela recordó que «vivir en una ciudad feminista es algo con lo que yo ya soñaba en los 90 cuando aprendía feliz e intoxicada por Tafisa en el colegio Xunqueira I, porque antes de JLo y del Bigsound, la chavalada bailábamos al ritmo del humo de las chimeneas y de las Spice Girls», contextualizó.

El público no falló a la cita del pregón y la ofrenda. / G.S.

«Tuve la suerte de crecer y hacerme feminista y ecologista al mismo tiempo que lo hacía esta ciudad. Por eso soy PTV, no por la sangre ni por los apellidos, sino por el orgullo y la esperanza que me da pertenecer a un lugar que mira al futuro. Y por eso regresé aquí para ser madre y sembrar más futuro. Aunque hasta regresar di algunas vueltas con una cosa clara: estudiar periodismo como mi amiga Susana, a quien yo admiraba ya desde niña», recordó López Varela.

Los niños, protagonistas de la jornada. / G.S.

Por su parte, Susana Pedreira señaló a su amiga como «mi talismán para entrar aquí». Reconoció que «nunca sabré quién sería yo si naciese en Pontevedra y no en Vitoria, si mi infancia y adolescencia transcurriesen aquí y no en Melide, si estudiase aquí y no en Compostela. Pero se que non sería quién soy sin los últimos 16 años de vida, radio y amores en esta ciudad. Llegar a aquí con 25 años fue una fortuna de la que poco tardé en ser consciente».

Diana López Varela y Susana Pedreira, dúo de excepción para el pregón de la Peregrina 2025. |

Y hoy, añadió, «con 41, permitidme que diga que nunca podré ser PTV pero ya hace tiempo que soy PDC: Pontevedresa de Corazón, porque da igual donde naciste. Si tienes la suerte de acabar viviendo en Pontevedra, esta es tu ciudad y tu lugar en el mundo. Ya somos tantas PDC como PTV y eso habla mucho y bien de esta ciudad».

Antes de la fiesta, advirtieron, «vamos a ser aguafiestas, como buenas feministas a ojos del patriarcado». Recordaron este punto que en el balcón de la Casa Consistorial desde el que leyeron el pregón «estamos muchas pero no estamos todas, nunca estamos todas, faltan las 1.318 mujeres asesinadas desde 2003, año en el que comenzaron a contabilizarse los crímenes machistas en las estadísticas oficiales».

Bailes tradicionales para recibir a la virgen. / G.S.

22 de ellas fueron asesinadas en lo que va de año. «En Pontevedra nunca estamos todas porque desde hace 15 años falta Sonia Iglesias. No te olvidamos, Sonia».

Como cierre, dejaron claro que en este escenario la violencia machista no es una lacra, sino «el mayor conflicto abierto que tenemos como sociedad. Terrorismo contra la mitad de la población: las mujeres y sus hijos e hijas».

La amenización musical de la llegada de la procesión a la iglesia de la Peregrina corrió a cargo de varios grupos folclóricos llegados de distintas latitudes del país, Europa o Chile, entre otros. A la agrupación local Celme se sumó Usanza Aragonesa, el grupo extremeño Valdemedel o los valencianos del Grup de Dansa L’Alcudia.