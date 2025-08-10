Arquímedes Artal lleva su arte a la ciudad
La sede de Turismo Rías Baixas, en el Palacete das Mendoza, acoge desde el próximo viernes 15 de agosto la exposición «Paciencia: óleo sobre lienzo», del artista zaragozano Arquímedes Artal. La muestra, protagonizada por pinturas hiperrealistas, se podrá visitar en la sala de exposiciones del inmueble hasta el 31 de agosto.
