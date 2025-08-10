Arquímedes Artal lleva su arte a la ciudad

La sede de Turismo Rías Baixas, en el Palacete das Mendoza, acoge desde el próximo viernes 15 de agosto la exposición «Paciencia: óleo sobre lienzo», del artista zaragozano Arquímedes Artal. La muestra, protagonizada por pinturas hiperrealistas, se podrá visitar en la sala de exposiciones del inmueble hasta el 31 de agosto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents