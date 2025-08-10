Aplazado al viernes el partido del Pontevedra

El Pontevedra Club de Fútbol anunció a través de sus redes sociales que su próximo partido amistoso de preparación, ante el Arenteiro carballinés, se jugará el viernes 15 de agosto a las 11.30 horas en Pasarón, en lugar del horario previsto anteriormente, el miércoles 13 a las 20.00 horas. El avance de los verdes en la Copa Federación obligó al aplazamiento.