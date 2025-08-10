Aplazado al viernes el partido del Pontevedra
El Pontevedra Club de Fútbol anunció a través de sus redes sociales que su próximo partido amistoso de preparación, ante el Arenteiro carballinés, se jugará el viernes 15 de agosto a las 11.30 horas en Pasarón, en lugar del horario previsto anteriormente, el miércoles 13 a las 20.00 horas. El avance de los verdes en la Copa Federación obligó al aplazamiento.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Concello de Pontevedra señala a Ence como responsable de la «preocupante» situación del caudal del Lérez
- La embajadora informal de Combarro
- Una ventana cae a la calle en Sanxenxo y daña dos vehículos cuando un vecino la limpiaba de madrugada
- Denuncian una agresión homófoba en Pontevedra al grito de «maricones»
- «Demostremos a los partidos que están en contra que Galicia es tierra de toros»
- «Queremos que la gente entre en un universo musical de sensaciones»
- Altas expectativas en las galerías de la Oliva ante el futuro edificio de lujo
- El autobús urbano de Pontevedra será ampliado si la puesta en servicio del Gran Montecelo eleva su demanda