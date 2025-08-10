Se abre la exposición «Nodo Resonante»

El Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo ha inaugurado la exposición «Nodo Resonante» una muestra de pintura y poesía extraída de los pinceles de Isabel Ramírez y Manuel Muñoz y del alma y el corazón de la poetisa Tina Otero. Está abierta todo el mes y se puede visitar de 10.00 a 21.00 horas.