Se abre la exposición «Nodo Resonante»
El Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo ha inaugurado la exposición «Nodo Resonante» una muestra de pintura y poesía extraída de los pinceles de Isabel Ramírez y Manuel Muñoz y del alma y el corazón de la poetisa Tina Otero. Está abierta todo el mes y se puede visitar de 10.00 a 21.00 horas.
