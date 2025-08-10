125 años de la plaza de los peñistas

Más de 40 agrupaciones inscritas en la Coordinadora de Peñas Taurinas, a mayores de decenas de colectivos informales, ya sean grupos de amigos, familias o compañeros de trabajo, vuelven a constituirse como la principal seña de identidad de la feria de Pontevedra. Una plaza de San Roque engalanada para festejar su 125 cumpleaños, recibió ayer a Sebastián Castella, José María Manzanares y Emilio de Justo en la primera de las tres corridas que integran el ciclo taurino 2025.

Louzán, presidente de la RFEF, entre los asistentes. | Gustavo Santos

El presidente de la Federación Española de Fútbol y expresidente de la Diputación, Rafael Louzán, el expresidente del Pontevedra C.F. Gerardo Lorenzo o el periodista Xabier Fortes fueron algunas de las caras conocidas que disfrutaron de la lidia.

Vista parcial de los tendidos del coso de San Roque. | Gustavo Santos

El empresario Eduardo Lozano, cuya familia encabeza la plaza desde hace medio siglo, tampoco quiso perderse la cita, en este caso acompañado del exmatador, ganadero y apoderado Fernando Lozano, triunfador de San Isidro en el año 1990.

Ya a mediodía podían verse grupos de peñistas en la lectura del pregón con el que arrancó la «semana grande» de las fiestas, pero sería durante el almuerzo cuando más grupos se dieron cita en el centro histórico de la Boa Vila. En plazas como Méndez Núñez o Curros Enríquez se repartieron numerosos colectivos de aficionados, que disfrutaron de la gastronomía gallega horas antes del primer festejo taurino.

Mención aparte merece la peña decana, Gin-Kas, que a punto de cumplir medio siglo de andadura cuenta con su propia sociedad gastronómica. Una treintena de integrantes se reúnen durante esta feria bajo el lema «47 años de toros y fiesta» para sumarse a la celebración del aniversario de la plaza y dar cuenta de los menús preparados para la ocasión, los primeros, ayer, a base de cigalas, cachopo, langostinos y pernil de cerdo extremeño.

Entre los peñistas más veteranos, Adolfo Fito Mosquera Friol, que en los años 70 impulsó las primeras peñas taurinas de la ciudad, a semejanza de los Sanfermines, y que reconocía recientemente en FARO su sorpresa por la enorme eclosión de estos colectivos, que hoy reúnen a cientos de aficionados (las integrantes de la Coordinadora han de contar con un mínimo de 12 miembros para ser admitidas) y llenan de color la plaza.

No pocos de los taurinos acuden a Pontevedra solo en estas fechas para reunirse con sus compañeros o amigos de infancia en sus respectivas peñas. En otros casos, se trata de turistas que veranean con regularidad en las Rías Baixas y que deciden juntarse coincidiendo con la feria para disfrutar del ambiente de la Boa Vila, no en vano los visitantes procedentes de otras comunidades y del norte de Portugal constituyen otro de los grandes públicos del ciclo taurino, el único que sobrevive en Galicia, tras la suspensión del de A Coruña hace una década.

Una gran alfombra desplegada en el ruedo con el lema «125 años de arraigo taurino» recibió al público, recordando que el coso pontevedrés fue inaugurado en 1900 en el Campo da Torre, el mismo emplazamiento que ocupaba anteriormente una plaza de madera. Era un 12 de agosto y los diestros Emilio Torres Bombita y Ricardo Torres Bombita chico lidiaron toros de Salas.

En adelante, pasarían por la plaza pontevedresa las más importantes estrellas del firmamento taurino de las distintas épocas. Por citar algunos: Rafael Gómez Ortega, El Gallo, Antonio Ordóñez, Carlos Arruza, Ángel Teruel, Espartaco y El Cordobés (que realizaron sus primeras novilladas con picadores en Pontevedra), Palomo Linares (que con El Cordobés son los únicos que han cortado 2 rabos en el bastión taurino de Galicia), el Litri, César Rincón, El Juli (que cruzó diez veces la puerta grande), José Tomás (en 2009 más de un millar de aficionados hicieron cola desde el día antes para hacerse con una entrada).

También Antoñete, que hace 40 años paseó el último rabo concedido hasta la fecha en el coso de San Roque.

Son algunos de los nombres e historias que recordaban ayer los aficionados en una larga tarde para el compañerismo y los reencuentros y que, un año más, tuvo su epílogo en los locales del centro histórico o las sedes de las peñas, donde siguieron disfrutando de la fiesta. Esta tarde la cita será con Morante de la Puebla, uno de los más esperados, Alejandro Talavante y Daniel Luque.