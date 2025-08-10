Más de 1.200 personas, hoy en el XantaCaldelas
La Alameda de Ponte Caldelas acoge hoy la sexta edición de XantaCaldelas, con 1.267 personas anotadas. El menú incluye empanada, 900 kilos de pulpo á feira, carne ao caldeiro, tarta de Santiago, café y bebida (agua, vino, refrescos). La música corre a cargo del grupo Azabache.
