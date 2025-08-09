La Xunta impulsa en la ciudad un plan de promoción del empleo femenino y juvenil

El secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, acompañado del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer la empresa Pontecerca, beneficiaria de las ayudas de este año de los programas Primeira Experiencia Profesional e Galicia Emprega. Fernández puso de relieve a apuesta de esta agencia de publicidad y consultoría de diseño web y marketing por la empleabilidad femenina y de la juventud.

En este sentido, destacó que el Galicia Emprega, dotado en esta edición con cerca de 20 millones de euros, promueve la contratación en las empresas de personas desempleadas pertenecientes a los colectivos prioritarios. De hecho incluye ayudas específicas para incentivar la empleabilidad de las mujeres. En este sentido, 7 millones están dirigidos a promover la contratación de mujeres y 1,7 para impulsar la presencia de mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados. Este programa también abarca apoyos por valor de 3,5 millones para incentivar el empleo de los jóvenes.

En relación con el otro programa del que es beneficiario Pontecerca, el de Primeira Experiencia Profesional, Pablo Fernández recordó que la Xunta amplió su presupuesto en más de 468.000 euros, hasta 6,7 millones.