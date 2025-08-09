Vivenda tiene a la venta en Pontevedra un centenar de locales y garajes en diversos edificios de pisos públicos

La demanda de viviendas públicas en la ciudad, con casi 1.400 familias anotadas en el registro oficial, no se atenúa desde hace meses y por ello la Xunta tienen en marcha diversos planes para elevar de forma notable este parque inmobiliario en Pontevedra. Pero no ocurre lo mismo con otros locales asociados a los inmuebles de pisos públicos. Cerca de noventa plazas de garaje y una decena de locales comerciales, ubicados sobre todo en Valdecorvos, pero también en Monte Porreiro, forman parte del amplio listado de bienes de este tipo que el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) tiene en venta en toda Galicia.

Se trata de diez locales, aunque uno no está disponible, y 88 plazas de garaje, que se ofrecen en venta por un importe total aproximado de 760.000 euros, aunque también es posible obtenerlos en alquiler. En la actualidad el IGVS tramita su adjudicación directa, después de quedar desierta la subasta convocada en febrero pasado.

Los locales comerciales oscilan entre los 85 y los 117 metros cuadrados, con precios de 15.000 a 37.000 euros, y se localizan en el último edificio ya acabado y adjudicado en Valdecorvos, en 2015, salvo dos, que están en la calle Alemania de Monte Porreiro. La escasa demanda de bajos públicos de este tipo llevó ya a la Xunta a decidir la conversión de algunos en viviendas. Las 88 plazas de garaje sí se concentran en el primer barrio, con precios entre 7.000 y 11.000 euros aproximadamente, aunque se pueden alquiler por una renta anual desde unos 400 euros, unos 33 mensuales.

Y todo apunta a que esta censo de locales crecerá en los próximos años ya que Pontevedra es la ciudad gallega con mayor número, en comparación con su población, de proyectos para disponer de nuevas viviendas públicas promovidas por la Xunta. Hasta siete actuaciones están en marcha para levantar hasta 298 pisos de este tipo, en especial en el barrio de Valdecorvos. En la actualidad ya se han adjudicado provisionalmente 74 hogares en ejecución por unos 15 millones de euros, para su entrega en 2026, y ya está en licitación la construcción de otras 56 por más de nueve millones. Serán de 2, 3 y 4 habitaciones en tres bloques independientes y contarán con garajes y trasteros. La cubierta será plana para instalar paneles fotovoltaicos y bombas de calor. De todas las viviendas ejecutadas o previstas en los últimos años en la ciudad, el 85% está en Valdecorvos, que ha tomado el relevo de Monte Porreiro, donde en su día se acordó dejar de ubicar esos pisos. Además, se redactan los proyectos para otros bloques de 48 y 54 pisos en Valdecorvos, la conversión de bajos en dos hogares, en la misma zona, once viviendas más en As Devesas (A Parda) y 53 en los terrenos de la antigua Tafisa.

En el caso de las 54 viviendas de la parcela P-19 ya se ha efectuado una propuesta de adjudicación para la redacción del proyecto, a favor del arquitecto Alberto Quintáns, con despacho en Vigo. En las otras dos promociones de Tafisa y As Devesas, se ultima la adjudicación entre los equipos técnicos aspirantes.

Este volumen de actuaciones supone un esfuerzo nunca visto en la ciudad ya que todas estas obras, una vez que cristalicen, habrán supuesto una inversión que rondará los 60 millones de euros. La intensidad edificatoria de este tipo solo es comparable a la de hace medio siglo en Monte Porreiro. Parte de estas nuevas viviendas se ejecutarán en parcelas cedidas por el Concello.

Para optar a los locales comerciales y plazas los interesados disponen hasta marzo del próximo año para presentar sus solicitudes. Se explica que «el procedimiento de adjudicación será directo. Esto supone que los inmuebles se adjudicarán teniendo en cuenta el orden de entrada de las solicitudes junto con la documentación requerida. En el caso de que alguno de los interesados no aporte toda la documentación, desde el IGVS se le requerirá para que en el plazo de diez días la complete, con al advertencia de que de no hacerlo se entenderá desistido de su petición. En todo caso, se entenderá que la solicitud tuvo entrada en el registro una vez aportada la solicitud junto con la totalidad de la documentación. En el caso de que varias solicitudes se presenten simultáneamente, los inmuebles se adjudicarán a los licitadores que presenten la oferta económica más ventajosa».