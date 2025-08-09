Tres grupos, no Certame de Bandas de Gaitas Virxe do Carme de Marín

A Alameda Rosalía de Castro de Marín é hoxe o escenario da 19 edición do Certame de Bandas de Gaitas Virxe do Carme que organiza a Asociación Cultural Airiños de San Xulián en colaboración co Concello. Comeza ás 21.30 horas coa participación de tres agrupacións.

Son a Banda de Gaitas Arume de Malvas (Tui), a Banda de Gaitas Os Castros de Ames (Ames) e a Banda de Gaitas Airiños de San Xulián (Marín).