Tres grupos, no Certame de Bandas de Gaitas Virxe do Carme de Marín
REDACCIÓN
Marín
A Alameda Rosalía de Castro de Marín é hoxe o escenario da 19 edición do Certame de Bandas de Gaitas Virxe do Carme que organiza a Asociación Cultural Airiños de San Xulián en colaboración co Concello. Comeza ás 21.30 horas coa participación de tres agrupacións.
Son a Banda de Gaitas Arume de Malvas (Tui), a Banda de Gaitas Os Castros de Ames (Ames) e a Banda de Gaitas Airiños de San Xulián (Marín).
