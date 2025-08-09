La suspensión de actividades deportivas se amplía por calor en la comarca

La Secretaría Xeral para o Deporte, determinó ayer la suspensión de la actividad deportiva federada en el exterior hasta las 21,00 horas de hoy varios municipios de la comarca a causa de la alerta por episodio de calor. Si se permiten las actividades acuáticas, con la recomendación de que no se realicen en las horas centrales del día, es decir, de 12.00 a 17.00 horas.

Se trata de Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, A Lama y Moraña, entre otros de la provincia y se recomienda beber más líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta ligeramente fríos; evitar bebidas calientes, alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas; aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas; evitar comidas copiosas y vigilar siempre las medidas higiénicas; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada; permanecer en espacios ventilados o acondicionados y estar a la sombra; utilizar las habitaciones más frescas de la vivienda; durante el día bajar las persianas y cerrar las ventanas, abrirlas por la noche para ventilar; evitar las actividades al aire libre en las horas de más calor y reducir la actividad física; y cuando se estacione el coche, no dejar en el interior niños, ni ancianos con las ventanas cerradas.