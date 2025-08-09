Rompen el precinto y reabren al público la tapería clausurada el viernes en Combarro

La tapería de Combarro que el Concello de Poio precintó el pasado viernes después de una década de denuncias y sanciones, volvió a reabrir este sábado al público tras "romper su resposable los precintos", según ha denunciado el propio gobierno local, que explica que "en el lugar se personaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil y redactaron un atestado que se trasladó al juzgado de guardia".

Ahora el Concello emprende una doble vía. Por una parte, la administrativa, con la continuidda de expediente ya existente y la aplicación de multas coercitivas "por incumplimiento del decreto de alcaldía en el que se precintaba el local y cesaba la actividad".

Pero ahora añade también la vía penal "con una denuncia que ya se presentó en el juzgado de guardia por desacato grave a la autoridad e incumplimiento del precinto del local y cese de la actividad. El delito de desobediencia grave a la autoridad puede castigarse con penas de prisión de 3 meses a un año".

Esta tapería en Combarro fue precintada el viernes por «carecer de licencia de actividad, incumplimientos urbanísticos y un amplio historial de denuncias por molestias y apropiación de espacio público», según informaba entoncs el gobierno local, que explica que «se trata de la Tapería La Terraza Chill Out, en Rúa 3, un establecimiento que lleva acumuladas varias denuncias desde los años 2015, 2017, 2019, 2022 y 2024. Los motivos principales de las quejas fueron molestias por ruido, olores, humo, apropiación indebida de espacio público y la ausencia de la correspondiente licencia para ejercer la actividad».