Un pregón feminista para abrir la "semana grande" de Pontevedra

Música desde primera hora, flores, trajes tradicionales y mucho ambiente festivo. Pontevedra vive a lo grande su primer día de la “semana grande”, que arrancó oficialmente este mediodía con el pregón de las periodistas Diana López Varela y Susana Pedreira Buján, organizadoras del congreso “As mulleres que opinan son perigosas”, que cada año reivindica a la Boa Vila como trinchera feminista, y que se convirtieron en las dos primeras mujeres que juntas son pregoneras “de las mejores fiestas del mundo, que son las Festas da Peregrina”, señalaron.

“Dos mujeres juntas son un peligro”, bromearon “y más con nueve días de fiesta por delante”. Señalaron a los referentes (Jennifer Lopez y Shakira y su show en la Super Bowl, Sonia y Selena, Elisa y Marcela, las dos primeras españolas que se casaron, y las dos Marías de Compostela) antes de subrayar que “si dos mujeres juntas son un peligro, imaginad cien. Pues hoy aquí parecemos dos pero somos un centenar: las cien mujeres que opinan que desde 2018 pasaron por esta ciudad, orgullosas de ser peligrosas”.

Diana López Varela recordó que “vivir en una ciudad feminista es algo con lo que yo ya soñaba en los 90 cuando aprendía feliz e intoxicada por Tafisa en el colegio Xunqueira I, porque antes de JLo y del Bigsound la chavalada bailábamos al ritmo del humo de las chimeneas y de las Spice Girs. Y aunque las niñas de los 80 y 90 no sabías qué era el feminismo, si que sabíamos lo que era el machismo… Por ejemplo, cuando el profesor de Educación Física nos daba una bolsa de dulces a las niñas mientras mirábamos a los niños jugar al fútbol. Tuve la suerte de crecer y hacerme feminista y ecologista al mismo tiempo que lo hacía esta esta ciudad. Por eso soy PTV, no por la sangre ni por los apellidos, sino por el orgullo y la esperanza que me da pertenece a un lugar que mira al futuro. Y por eso regresé aquí para ser madre y sembrar más futuro. Aunque hasta regresar di algunas vueltas con una cosa clara: estudiar periodismo como mi amiga Susana, a quien yo admiraba ya desde niña”.

Por su parte, Susana Pedreira señaló a su amiga como “mi talismán para entrar aquí”. Reconoció que “nunca sabré quién sería yo si naciese en Pontevedra y no en Vitoria, si mi infancia y adolescencia transcurriesen aquí y no en Melide, si estudiase aquí y no en Compostela. Pero se que non sería quién soy sin los últimos 16 años de vida, radio y amores en esta ciudad. Llegar a aquí con 25 años fue una fortuna de la que poco tardé en ser consciente”.

Y hoy, añadió, “con 41, permitidme que diga que nunca podré ser PTV pero ya hace tiempo que soy PDC: Pontevedresa de Corazón, porque da igual donde naciste, si tienes la suerte de acabar viviendo en Pontevedra ésta es tu ciudad y tu lugar en el mundo. Ya somos tantas PDC como PTV y eso habla mucho y bien de esta ciudad”.

Antes de la fiesta, advirtieron, “vamos a ser aguafiestas, como buenas feministas a ojos del patriarcado”. Recordaron este punto que en el balcón de la Casa Consistorial desde el que leyeron el pregón “estamos muchas pero no estamos todas, nunca en ninguna fiesta estamos todas, faltan las 1.318 mujeres asesinadas desde 2003, año en el que comenzaron a contabilizarse los crímenes machistas en las estadísticas oficiales”.

22 de ellas fueron asesinadas en lo que va de año (17 asesinos eran sus parejas y 5 exparejas o en fase de ruptura). “En Pontevedra nunca estamos todas porque desde hace 15 años falta Sonia Iglesias. No te olvidamos, Sonia”.

Dejaron claro que en este escenario la violencia machista no es una lacra, sino “el mayor conflicto abierto que tenemos como sociedad. Terrorismo contra la mitad de la población: las mujeres y sus hijos e hijas”.

“Seguiremos siendo peligrosas”, avanzaron, hasta vivir en una sociedad “libre de peligro para cada una de las mujeres que estamos aquí y en cualquier lugar del mundo. Hasta que cada día de las Festas da Peregrina, sea a la hora que sea, podamos volver solas, tranquilas y seguras a casa. Y que en nuestra casa sigamos estando seguras”.

Asistentes a la lectura del pregón que marcó el arranque de la "semana grande" de las fiestas. / Gustavo Santos

Esas son las fiestas con las que sueñan, concluyeron, antes de hacer votos por vernos “en los bares, las plazas, en los conciertos y en las verbenas. Gozad de todo, que ya habrá tiempo de descansar cuando acabe el verano: de las atracciones, de la Batalla de Flores, de la procesión, de la danza de cintas, de los juegos populares, de las partidas simultáneas de ajedrez, de la Festa do Demo y de los fuegos de artificio”.

“Qué vivan las Festas das Peregrina”, resonó finalmente en la plaza de España antes del foguete de inicio de las fiestas, que rubricó un pregón en el que ejerció de anfitrión el alcalde, Miguel Fernández Lores, al que acompañaron otras autoridades como el presidente de la Diputación, Luis López -que mañana leerá la ofrenda a la Virgen Peregrina durante la misa oficiada por el arzobispo- o el delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera.

Toman ahora el relevo los pasacalles por Michelena y la plaza de a Peregrina de las agrupaciones folclóricas Turoqva, F.A. Matija Gubec, Grupo Folklórico Valdemedel, Grup de Dansa L`Alcudia, Duos Pontes y Celme, que pondrán la banda sonora a la ofrenda floral. Un año más, cientos de pontevedreses, buena parte de ellos vestidos con trajes tradicionales, acuden a obsequiar con flores a la Virgen Peregrina.

También se realiza esta mañana el traslado de la carroza procesional para la ofrenda floral desde la plaza de España por la calle Michelena hasta el santuario de la patrona de la provincia, otro de los momentos centrales de una intensa mañana en la que tampoco faltaron las actuaciones de los grupos en las plazas del centro histórico.

Para esta noche están previstos un festival foclórico que dará comienzo a las 21 horas en la plaza de A Ferrería con grupos de Croacia, Extremadura, Valencia y Galicia; mientras que la plaza de España acogerá a partir de las 22,30 horas el primero de los conciertos de la “semana grande”, a cargo de Lendakaris Muertos.