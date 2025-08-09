A Praia de Loira acolle un acto de memoria de integrantes da familia Lobeira

Marín

A praia de Loira, en Marín, acolle hoxe ás 12.00 horas uns actos de recoñecemento, dignificación e memoria a varios dos integrantes da familia Lobeira, «loitadores pola democracia, pola xustiza e pola liberdade». Está previsto descubrir unha placa conmemorativa na fachada da casa en que naceron e se criaron os irmáns Lobeira, plantar colectivamente (por todos os membros da familia) unha oliveira, símbolo de paz, de memoria, e de orgullo por estas persoas, e un xantar de confraternidade.

Os actos están organizados polas fillas, fillos, netas e netos dos irmáns Lobeira Rodríguez, destacados na súa loita contra o franquismo. Eran Gerardo, Manuel, Antonio, José e Consuelo, e os seus pais (Manuel Lobeira e Laureana Rodríguez), así como o resto de irmáns (Amalia, Fernando, Benito e Ángela Lobeira Rodríguez), sufriron as consecuencias da persecución franquista.

Nestes actos participa tamén a Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica (ARMH) de Marín, cunha intervención da súa presidenta, Enriqueta Otero, así como de historiadoras do campo memorialístico, como María Torres ou Celso Milleiro.

