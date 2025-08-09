Odaiko actúa o vindeiro mércores na Lama

A Deputación leva o mércores 13 de agosto á Lama un concerto de Odaiko enmarcado na nova edición de +Música, o programa provincial para apoiar a súa programación cultural de concellos de menos de 50.000 habitantes. A actuación será na Alameda ás 22.00 horas.

