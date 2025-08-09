Odaiko actúa o vindeiro mércores na Lama
A Deputación leva o mércores 13 de agosto á Lama un concerto de Odaiko enmarcado na nova edición de +Música, o programa provincial para apoiar a súa programación cultural de concellos de menos de 50.000 habitantes. A actuación será na Alameda ás 22.00 horas.
- El Concello de Pontevedra señala a Ence como responsable de la «preocupante» situación del caudal del Lérez
- La embajadora informal de Combarro
- Una ventana cae a la calle en Sanxenxo y daña dos vehículos cuando un vecino la limpiaba de madrugada
- Más de 30 millones para dos promociones de viviendas de lujo en Pontevedra y Sanxenxo
- Denuncian una agresión homófoba en Pontevedra al grito de «maricones»
- «Queremos que la gente entre en un universo musical de sensaciones»
- Altas expectativas en las galerías de la Oliva ante el futuro edificio de lujo
- La «marea roja» se hace muy visible en playas de Sanxenxo