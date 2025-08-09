El nivel del Lérez mejoró hasta un 30% desde que se alertó de su escaso caudal

El pasado martes, FARO alertaba de que el río Lérez se situaba por primera vez en el año por debajo de su caudal ecológico, el mínimo imprescindible para garantizar su viabilidad natural. Ese límite se sitúa en 1,5 metros cúbicos por segundo pero las mediciones de Augas de Galicia las situaban en poco más de 1,3. Al día siguiente, el Concello se hacía eco de esta situación y emplazaba a la Xunta a «adoptar medidas», en especial la de limitar la captación de agua por parte de la empresa Ence, aguas arriba de la estación doméstica de bombeo de Monte Porreiro. Veinticuatro horas más tarde, la Xunta decretaba la prealerta por escasez moderada de agua en el Lérez, lo que afecta a trece municipios, lo que implica la aplicación de medidas de reducción del consumo.

Pues bien, en este periodo de apenas cuatro jornadas, desde el martes hasta primeras horas de ayer, el caudal del Lérez ha experimentado una llamativa mejoría de hasta el 30% y ayer se registraron mediaciones puntuales de alrededor de 1,7 metros cúbicos por segundo, sin tiempo para reflejar los posibles ahorros y sin que se haya registrado una gota de lluvia, además de producirse en plena ola de calor.

El gobierno local ya ha insinuado que esta mejoría podría obedecer a un posible recorte de la captación por parte de Ence en su presa de Bora.

Preguntada ayer al respecto, la empresa subraya que la gestión responsable de los recursos hídricos es una prioridad para Ence» y destaca «de forma significativa la implantación del proyecto de recirculación del agua en la biofábrica». Es un programa para «reciclar y recuperar una parte importante del efluente para disminuir el consumo del agua del Río Lérez. Se trata de someter a un tratamiento de filtración y ósmosis el efluente de Ence para poder ser recuperado de nuevo y usado en la biofábrica».

También hace referencia a que «la ratio de consumo de agua por tonelada de pasta producida se ha reducido cerca de un 40% en los últimos diez años. A lo largo de estos últimos años, las medidas de ahorro han estado principalmente orientadas hacia la mejora de la eficiencia de los procesos. Con la puesta en marcha de ese sistema se redujo cerca de un 50% respecto al resto del año».

La empresa subraya que «Ence cumple el régimen de caudal ecológico y su Autorización Ambiental Integrada e indica que «si en algún momento el mínimo consumo de agua que Ence tiene actualmente gracias a la circulación pusiera en peligro el caudal ecológico se pararía la biofábrica como ya se hizo en 2023 y 2024» porque «el consumo humano es prioritario».

Por el momento, Augas de Galicia lanza recomendaciones a la población para realizar un uso lo más responsable posible del agua y evitar el llenado de piscinas o el riego con agua potable «así como tener especialmente presentes las buenas prácticas en el hogar, como ducharse en vez de bañarse, utilizar’ las funciones eco de los electrodomésticos o evitar malgastar recursos cerrando el grifo cuando no se esté utilizando». A los concellos afectados por la prealerta se le pide que minimicen los consumos municipales de agua que no sean esenciales, como el baldeo de calles, el riego de parques y jardines o las duchas de agua potable de las playas.

Recuperación de la tradicional senda de pescadores del río

El Concello ha finalizado los trabajos de acondicionamiento y recuperación de la tradicional senda de pescadores que une la playa fluvial de Couso y la Illa das Esculturas, en el río Lérez. El concejal de Servizos Urbanos Básicos, Xaquín Moreda, supervisó ayer el resultado final de las obras en compañía de los técnicos municipales. El proyecto, con un presupuesto total de 32.115,69 euros, fue ejecutado tras el período de lluvias de la primavera, que habían provocado daños significativos en la zona. Los trabajos, que concluyeron la finales del mes de julio, se centraron en la recuperación del espacio mediante intervenciones no agresivas con el medio y aprovechando los recursos naturales del entorno.