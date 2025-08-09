La navegación en la ría, al alcance de todos en el club de Portonovo
La entidad náutica de la localidad organiza salidas al mar para personas con problemas de movilidad
I. V.
Sanxenxo
La entidad AEPEF -Asociación Española de Paraparesia Espástica- en colaboración del Club Náutico de Portonovo, ha vuelto a realizar la «La náutica al alcance de todos» que permite que personas con movilidad reducida puedan acercarse a la náutica en embarcaciones en la ría. La actividad se inició con una charla en la que se ofrece información sobre seguridad y buenos hábitos medioambientales además de una iniciación a la navegación en vela. Después, los participantes pudieron navegar en las embarcaciones y realizar un bautismo náutico que, para prácticamente todos los asistentes era el primero.
Esta iniciativa permite acercar al mar a personas que por su discapacidad no tienen esa oportunidad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Concello de Pontevedra señala a Ence como responsable de la «preocupante» situación del caudal del Lérez
- La embajadora informal de Combarro
- Una ventana cae a la calle en Sanxenxo y daña dos vehículos cuando un vecino la limpiaba de madrugada
- Más de 30 millones para dos promociones de viviendas de lujo en Pontevedra y Sanxenxo
- Denuncian una agresión homófoba en Pontevedra al grito de «maricones»
- «Queremos que la gente entre en un universo musical de sensaciones»
- Altas expectativas en las galerías de la Oliva ante el futuro edificio de lujo
- La «marea roja» se hace muy visible en playas de Sanxenxo