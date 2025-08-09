La navegación en la ría, al alcance de todos en el club de Portonovo

La entidad náutica de la localidad organiza salidas al mar para personas con problemas de movilidad

Participantes en la travesía inclusiva. | FdV

I. V.

Sanxenxo

La entidad AEPEF -Asociación Española de Paraparesia Espástica- en colaboración del Club Náutico de Portonovo, ha vuelto a realizar la «La náutica al alcance de todos» que permite que personas con movilidad reducida puedan acercarse a la náutica en embarcaciones en la ría. La actividad se inició con una charla en la que se ofrece información sobre seguridad y buenos hábitos medioambientales además de una iniciación a la navegación en vela. Después, los participantes pudieron navegar en las embarcaciones y realizar un bautismo náutico que, para prácticamente todos los asistentes era el primero.

Esta iniciativa permite acercar al mar a personas que por su discapacidad no tienen esa oportunidad.

