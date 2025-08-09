La navegación en la ría, al alcance de todos en el club de Portonovo

La entidad AEPEF -Asociación Española de Paraparesia Espástica- en colaboración del Club Náutico de Portonovo, ha vuelto a realizar la «La náutica al alcance de todos» que permite que personas con movilidad reducida puedan acercarse a la náutica en embarcaciones en la ría. La actividad se inició con una charla en la que se ofrece información sobre seguridad y buenos hábitos medioambientales además de una iniciación a la navegación en vela. Después, los participantes pudieron navegar en las embarcaciones y realizar un bautismo náutico que, para prácticamente todos los asistentes era el primero.

Esta iniciativa permite acercar al mar a personas que por su discapacidad no tienen esa oportunidad.