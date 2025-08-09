Se modifica la normativa de los vinos «Ribeiras do Morrazo»

Jose Antepazo

Pontevedra

Una modificación del pliego de condiciones de la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) «Ribeiras do Morrazo» se ha aprobado recientemente con el fin de adecuar su normativa a la realidad actual. Son cambios en aspectos técnicos y productivos para ajustarse a la diversidad de las variedades de uva cultivadas, a las nuevas técnicas enológicas y a las condiciones actuales de la viticultura que se desarrollan en la zona.

En primer lugar, se reduce en medio punto la graduación alcohólica adquirida y total mínima para los vinos blancos, que pasar a ser del 11%, debido a que hay castes que llegan a su punto óptimo de madurez con un grado de alcohol inferior al actual, además de a la creciente demanda de vinos de graduación moderada.

Se modifican también los límites máximos de acidez volátil, que pasan a ser de dieciocho miliequivalentes para vinos blancos y veinte para los tintos por la tendencia a elaborar vinos que permanecen más tiempo en depósito, lo que puede aumentar la acidez volátil sin comprometer la calidad.

Esta modificación también afecta a la descripción organoléptica de los vinos, a los rendimientos en la elaboración y productivos máximos de uva por hectárea, así como cambios en la características de los terrenos donde se puede cultivar.

