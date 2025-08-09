La maestría de Robben Ford corona una semana de jazz

Muchos espectadores procedentes de otras localidades reconocían anoche que habían reservado su agenda para disfrutar de una cita imprescindible con Robben Ford, la estrella de la guitarra que ayer clausuró el Festival Internacional de Jazz e Blues.

Acompañado de Ross Stanley al órgano y de Joel Barford a la Batería, el guitarrista estadounidense demostró sobre el escenario de A Ferrería por qué está considerado ya una leyenda, capaz de fusionar creatividad y emoción. Su maestría fue el colofón perfecto a una semana del mejor jazz.