Limitaciones de tráfico por la tirada de fuegos

Durante las fiestas habrá tres tiradas de fuego de artificio, los días 9, 15 y 17 y habrá un dispositivo de tráfico especial alrededor del espacio de lanzamiento, el estacionamiento frente al Pabellón. En las tres jornadas estará prohibido estacionar desde las 15.00 hasta las 8.00 horas en el propio estacionamiento y en las calles Juan Manuel Pinto sy la avenida de Compostela entre Rafael Areses, y el Pabellón de Deportes. Además, estará prohibido circular entre las 23.00 y la 1.00 horas entre el puente das Corrientes y el de Os Tirantes