Limitaciones de tráfico por la tirada de fuegos
Durante las fiestas habrá tres tiradas de fuego de artificio, los días 9, 15 y 17 y habrá un dispositivo de tráfico especial alrededor del espacio de lanzamiento, el estacionamiento frente al Pabellón. En las tres jornadas estará prohibido estacionar desde las 15.00 hasta las 8.00 horas en el propio estacionamiento y en las calles Juan Manuel Pinto sy la avenida de Compostela entre Rafael Areses, y el Pabellón de Deportes. Además, estará prohibido circular entre las 23.00 y la 1.00 horas entre el puente das Corrientes y el de Os Tirantes
- El Concello de Pontevedra señala a Ence como responsable de la «preocupante» situación del caudal del Lérez
- La embajadora informal de Combarro
- Una ventana cae a la calle en Sanxenxo y daña dos vehículos cuando un vecino la limpiaba de madrugada
- Más de 30 millones para dos promociones de viviendas de lujo en Pontevedra y Sanxenxo
- Denuncian una agresión homófoba en Pontevedra al grito de «maricones»
- «Queremos que la gente entre en un universo musical de sensaciones»
- Altas expectativas en las galerías de la Oliva ante el futuro edificio de lujo
- La «marea roja» se hace muy visible en playas de Sanxenxo