Fiesta al modo de Pontevedra

«Todo listo y en orden» para iniciar las fiestas, resumía el concejal de Cultura, Demetrio Gómez, a unas horas de que cientos de voces participantes en «Aquí cántase» sirviesen de anticipo a diez intensas jornadas en honor a la Virgen Peregrina. Lo hicieron con una gran interpretación coral repartida en distintas plazas del centro histórico que reivindicó la música tradicional con la interpretación de 20 canciones del repertorio popular gallego.

Aficionados a la música, pero también personas sin conocimientos de canto y sin necesidad de grandes dotes vocales, sumaron esfuerzos en este evento que animó el grupo de música tradicional Maravallada.

Y tras este preludio, Pontevedra multiplica a partir de hoy la actividad de su «semana grande». A las 12 horas las periodistas Susana Pedreira y Diana López Varela, organizadoras del congreso «As mulleres que opinan son perigosas», leerán el pregón desde la balconada de la Casa Consistorial.

Le seguirá una hora después un pasacalles recorriendo Michelena y la plaza de A Peregrina de las agrupaciones folclóricas Turoqva, F.A. Matija Gubec, Grupo Folklórico Valdemedel, Grupo de Dansa L`Alcudia, Duos Pontes y Celme, que pondrán música a la ofrenda floral.

A partir de las 13,15 horas dará comienzo el traslado de la carroza procesional para la ofrenda desde la plaza de España por Michelena hasta el santuario, que dará paso a la actuación en las plazas del centro histórico de las agrupaciones folclóricas.

La charanga OT también protagonizará distintos pasacalles a lo largo de la jornada, al igual que el grupo Rías Baixas.

La plaza de A Ferrería acogerá a partir de las 21 horas un festival foclórico con grupos de Croacia, Extremadura, Valencia y Galicia, y a las 22,30 horas dará comienzo en la plaza de España el primero de los conciertos de la «semana grande», que correrá a cargo de Lendakaris Muertos, mientras que la avenida de Montero Ríos será escenario de la verbena con la orquesta Grupo Cabaret.

Y para rubricar la jornada, a medianoche se lanzarán los fuegos de artificio entre los puentes de O Burgo y Santiago.

La semana festiva supone todo un reto de organización en el que colaboran distintos servicios municipales. La seguridad constituye «una prioridad», recuerda el gobierno local, y parra ello ceca de 40 agentes de Policía Local estarán de servicio cada día, apoyados por una media de 10 miembros de Protección Civil.

Cruz Roja habilitará un punto de atención continuado en la Alameda con personal sanitario que funcionará a diario de 17,30 a 2 de la madrugada, un dispositivo de seguridad que se reforzará con ambulancias durante los conciertos, lanzamientos de fuegos o coincidiendo con las corridas de toros.

Hasta el momento más de 100.000 personas han disfrutado hasta el momento de las actividades de la programación festiva, conciertos, teatro, festivales e iniciativas de animación de calle que se han desarrollado en el marco de 45 programas diferentes.

Se trata, señaló el concejal de Cultura Demetrio Gómez, de «un éxito de la ciudad» y de un vecindario «que se echa a las calles» para celebrar y disfrutar de un programa en el trabajan más de 2.500 personas y por encima de las 180 empresas, según las cifras que expuso el edil.

El concierto de Jennifer Lopez, los festivales Bigsound y Urbana Monte Porreiro o la feria de artesanía Chalana son algunas de las exitosas citas a las que se refirió Demetrio Gómez.

Hasta estos momentos pasaron por los palcos y en general los escenarios de las actividades 838 artistas, el 82,5% de ellos gallegos, recordó Demetrio Gómez antes de expresar su satisfacción porque la valoración del público de la calidad de las propuestas se corresponda en un porcentaje tan alto con propuestas de creadores de la Comunidad.

Especialmente, el concejal de Fiestas quiso felicitar la intensa labor de los distintos departamentos municipales (a la cabeza Cultura e Festas, pero también Intervención, Policía Local, Bomberos, servicios de alumbrado, limpieza etc) para sacar adelante una programación que en todo el verano desplegará más de 300 actividades para todos los públicos.

Vamos a disfrutar las fiestas, invitó el concejal, «del mejor modo: la manera de hacer las cosas de Pontevedra».

Por otra parte, el presidente de la Diputación, Luis López, será el encargado de realizar la ofrenda institucional a la patrona de la provincia mañana a mediodía en el santuario de la Virxe Peregrina.

La institución provincial recuerda que será la segunda ocasión en la que López lea la ofrenda, tras la que realizó en 2023, solo unas semanas después de su toma de posesión como presidente de la Diputación, y toma el relevo del vicepresidente Rafael Domínguez, que asumió este cometido el año pasado.

El arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández, oficiará la misa solemne, que dará paso a partir de las 21 horas a la procesión de la Virgen Peregrina