La Diputación ayudará a los municipios a calcular las tasas del servicio de residuos

La Diputación de Pontevedra ayudará a ayuntamientos de la provincia a conocer el «coste real» de sus servicios de recogida y tratamiento de residuos. El vicepresidente de la institución provincial, Rafa Domínguez dio ayer cuenta de los asuntos aprobados en la junta de gobierno provincial, en la que, entre otros, se aprobó la contratación de una asistencia técnica para la realización de un estudio de caracterización y modelización de las tasas de residuos comerciales en los municipios de menos de 50.000 habitantes.

De este modo, Domínguez ha señalado que gracias al estudio «los ayuntamientos podrán calcular el coste real del servicio». Se realizarán un total de 3.500 visitas a estos ayuntamientos para desarrollar modelos estadísticos que permitan estimar de manera más precisa la producción y categorización de estas actividades de acuerdo con su tipología y nivel de generación de residuos.

El objetivo de este servicio es «garantizar que los cálculos de las tasas comerciales se realicen de acuerdo con los principios de equidad, sostenibilidad y eficiencia», ha señalado Domínguez.

Según informó el vicepresidente, la Diputación también ha adjudicado a la empresa Construccións Fechi SLU la contratación de la obra de mejora de la movilidad peatonal en un tramo de cerca de 2 kilómetros en la carretera provincial EP-1002 A Magdalena-Aldán, en Cangas do Morrazo, por un valor de más de 1,2 millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses.

Se trata de un proyecto que se desarrolla a través de un convenio en el que la Diputación aporta 80 % y el Concello, el 20 % restante. Con estos recursos se va a construir una senda peatonal y se implantarán zonas de convivencia.

Ayer también se aprobó la contratación, por algo más de 32.000 euros, de un stand con información sobre los Castillos de Soutomaior y Sobroso en las nueve fiestas de interés turístico de la provincia de Pontevedra, entre ellas la Feira Franca, que se celebra los días 5 y 6 de septiembre.

Esta actuación se enmarca en el plan estratégico de marketing de estos conjuntos históricos bajo el lema ‘Só faltas ti’, y busca promover el turismo interior y convertirlos en un referente del patrimonio cultural de Galicia.

Este contrato se formalizará en septiembre y contempla la posibilidad de prorrogarse otros tres años con una inversión de más de 106.000 euros.

Además, el gobierno provincial ha aprobado una aportación al Ayuntamiento de Nigrán por valor de 74.000 euros para financiar el suministro de una escultura de José Molares Fernández en homenaje a los peregrinos.

La escultura estará situada en el centro de una rotonda donde confluyen tres carreteras autonómicas y tiene como finalidad promocionar el Val Miñor entre los peregrinos que hacen el camino de Santiago.