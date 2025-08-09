La CSIF alerta de nuevo de la «falta de medios» de la Policía Local

El sindicato CSIF, a través de su representante en la Policía Local de Poio, denunció ayer la «falta de medios» de los auxiliares de la plantilla « en plena temporada estival, cuando el municipio multiplica su población y aumentan notablemente las necesidades de seguridad ciudadana». Cita «el estado de los chalecos de protección, que son de uso común y no de dotación individual. Estos chalecos, compartidos entre los auxiliares, presentan fundas rotas, un desgaste evidente y, además, resultan insuficientes para cubrir al número de auxiliares actualmente en servicio. A día de hoy, ningún auxiliar dispone de un chaleco operativo durante sus turnos, lo que compromete directamente su seguridad y vulnera la ley de prevención de riesgos laborales».

Añade que «esta situación se suma a la ya denunciada negativa del Concello a facilitar defensas y grilletes a los auxiliares». Además, CSIF dice que la Jefatura de la Policía Local solicitó la contratación de 12 auxiliares, para paliar el déficit de funcionarios «pero el gobierno local solo autorizó la incorporación de 6, dejando muchos turnos bajo mínimos y debilitando la operatividad del cuerpo».