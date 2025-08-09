La cita más inclusiva en la Alameda

Los diez días que teñirán a Pontevedra de ambiente festivo no excluirán a nadie de su celebración. Esta edición de las fiestas de la Peregrina promete ser una de las más inclusivas para que todos los colectivos, incluso los más vulnerables en este tipo de celebraciones, puedan disfrutarlas al máximo.

La Alameda ya cuenta desde la jornada de ayer con su trailer de baños inclusivos de mano de la empresa «Sanimovil». Se trata de unos baños que incluyen una estancia a ras del suelo, y adaptados para personas con movilidad reducida. Asimismo, también incluyen una sala de lactancia en la que se pueden recalentar biberones y cambiar pañales.

Los baños móviles además «destacan por su limpieza» según aseguran desde la organización.

Los baños también colaboraran adicionalmente a reducir la contaminación acústica de la ciudad a través de su «unidad móvil de sonido», una emisora de radio que tiene una frecuencia para que todas las atracciones de feria se conecten y toquen la misma música, unificando el sonido y equiparando la contaminación.

Dentro de estas medidas de atenuación del sonido, el Concello también se ha propuesto reducir las horas de música en respeto a las personas que sufren de trastorno del espectro autista, TEA.

Para llevar a cabo este cometido, desde las 17.00 horas hasta las 19.00 se sucederá un horario sin música en las atracciones, y la tradicional Batalla de Flores comenzará sin sonidos de alto volumen desde su salida hasta la rotonda de la Pasarela.

Por último, como es habitual, también durante los conciertos se instalarán medidas para favorecer la inclusividad . Se hará una traducción a tiempo real en lengua de signos y se proporcionará una plataforma para que personas con movilidad reducida puedan disfrutar de los espectáculos.

Cogami se moderniza

En Monte Porreiro, la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (Cogami) también participa en que la inclusividad cada vez sea mayor para las personas con discapacidad. El servicio de atención diurna que ofrece en el barrio ha renovado recientemente los equipos tecnológicos que utilizan para sus servicios.

Gracias a la contribución de aquellos que marcaron la llamada «X solidaria» en su declaración de la renta la asociación ha podido comprar un nuevo dispositivo móvil y contratar a un nuevo conductor.