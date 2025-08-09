A cidade acolle hoxe protestas antitaurinas
Os colectivos Irmandade Antiespecista de Pontevedra, Touradas Fóra de Pontevedra, Loita Raposa e AGA organizan hoxe unha performance antitaurina na praza da Peregrina. Será ás 20.00 horas, antes da manifestación antitaurina das 20.30 horas. É «unha performance pacífica para trasladar o rexeitamento á violencia e o sufrimento innecesario que implica a tauromaquia. Só será preciso traer unha camiseta de cor negra».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Concello de Pontevedra señala a Ence como responsable de la «preocupante» situación del caudal del Lérez
- La embajadora informal de Combarro
- Una ventana cae a la calle en Sanxenxo y daña dos vehículos cuando un vecino la limpiaba de madrugada
- Más de 30 millones para dos promociones de viviendas de lujo en Pontevedra y Sanxenxo
- Denuncian una agresión homófoba en Pontevedra al grito de «maricones»
- «Queremos que la gente entre en un universo musical de sensaciones»
- Altas expectativas en las galerías de la Oliva ante el futuro edificio de lujo
- La «marea roja» se hace muy visible en playas de Sanxenxo