A cidade acolle hoxe protestas antitaurinas

Os colectivos Irmandade Antiespecista de Pontevedra, Touradas Fóra de Pontevedra, Loita Raposa e AGA organizan hoxe unha performance antitaurina na praza da Peregrina. Será ás 20.00 horas, antes da manifestación antitaurina das 20.30 horas. É «unha performance pacífica para trasladar o rexeitamento á violencia e o sufrimento innecesario que implica a tauromaquia. Só será preciso traer unha camiseta de cor negra».

