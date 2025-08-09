BNG alerta del «deterioro» de elementos del paseo Alcalde Blanco de Marín

El BNG de Marín ha denunciado en la última la comisión de Turismo del Concello el «progresivo deterioro» del Paseo Alcalde Blanco, casi tres años después de su inauguración en julio de 2022. Láminas desprendidas o desaparecidas, fallos en el suelo de caucho de la zona de juegos de agua o falta de sombra son algunas de las quejas de los nacionalistas, que recuerdan que en su día ya realizó un aviso «sobre la mala calidad de los materiales empleados».

La portavoz municipal del Bloque, Lucía Santos, recordó que en septiembre de ese mismo año la formación nacionalista ya había denunciado el «desgaste de las maderas y los defectos en el pavimento de la zona de juegos de agua»

Entre las deficiencias actuales, Santos citó el «desprendimiento de las láminas de caucho en el área de juegos de agua, un riesgo para los niños y muestra de la falta de mantenimiento». También subrayó «el abandono de las zonas verdes y el deterioro del mobiliario urbano, que ya fueron denunciados en 2022 y 2023. Estamos hablando de una inversión de más de un millón de euros que presentó defectos a los tres meses de su apertura», recordó.

El BNG también reclama medidas contra el calor extremo en verano, como la instalación de zonas de sombra en el área de juegos, propuesta en 2023 y rechazada por el PP. «Es insoportable estar en el paseo en las horas centrales del día, y por salud pública y bienestar, el Concello debe actuar ya», advirtió.

La formación nacionalista pide «acciones inmediatas que incluyan la reposición de los elementos dañados, la mejora de las zonas verdes, la instalación de zonas de sombra y un plan de mantenimiento periódico que preserve este espacio emblemático de la villa».