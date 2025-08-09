53 años de amistad

Hace más de medio siglo, cuando un grupo de pontevedreses encabezados por Víctor Cervera-Mercadillo, Francisco Otero y Fernando Lamas celebró el primer almuerzo de Amigos de Pontevedra, la Boa Vila era una ciudad muy distinta, cuyos límites «no pasaban mucho allá de lo que hoy es la zona monumental», recordó Manel Loureiro al dar la bienvenida a los numerosos vecinos de la ciudad e invitados que anoche asistieron a la xuntanza de este colectivo que en su segunda reunión anual instauró sus premios.

Aquella primera «sardiñada con cachelos regada con vino de O Ribeiro», como recordó el escritor, ha dado paso más de medio siglo después a una concurrida gala que se ha repetido puntualmente todos los años, con el único parón obligado por la pandemia. La ciudad ha cambiado, hoy es «mucho más grande, más activa y viva», pero se perpetua el espíritu de la celebración: rendir homenaje a quienes destacaron «por su quehacer profesional, su saber o su popularidad y que, de algún modo, prestigien a Pontevedra».

La Finca Batacos volvió a ser escenario de esta celebración de la amistad, en la que los premiados, cuya trayectoria vital y anécdotas fueron glosadas por el conductor de la gala, recibieron los emblemas de Amigos de Pontevedra: una insignia con el escudo de la ciudad los particulares y una distinción enmarcada las entidades.

Es el caso de la cafetería Blanco y Negro que, como recordó Loureiro, es historia viva de la ciudad, un «lugar histórico que ocupa un espacio privilegiado en el imaginario emocional de muchas generaciones». Se convirtió en bar tras la Guerra Civil. Más de dos décadas después los Amoedo Barral, primero Clarimundo y después sus hijos, «llevaron la batuta de este negocio, guiándolo a lo largo de varias generaciones que pasaron allí largas horas de asueto». Pepe y Pilar Amoedo, sus actuales gerentes, recogieron de manos de otra hostelera premiada por los Amigos, Marta González, la distinción.

El siguiente ovacionado fue «Caco» Refojo, técnico de sonido cuya excelente labor lo ha hecho ganador de 5 Latin Grammy y colaborador de estrellas como Usher o Lady Gaga, que recibió el galardón de sus padres, Esther y Modesto. La periodista de RTVE Julia Varela Ruano, que, entre otros cometidos profesionales, ha sido reportera de Comando Actualidad o comentarista del concurso de Eurovisión, fue otra de las protagonistas, y recibió la insignia de su colega Xabier Fortes.

Fue a continuación el turno de Enrique Lores. Desde 1972 trabaja en la Peluquería París, que encabeza desde 1983. Tras glosar su biografía y anécdotas como cuando cortó el pelo al entonces príncipe Felipe o su gran afición granate, le entregó el premio otro Amigo de Pontevedra también oriundo de Campañó, Ricardo Tilve Cruces.

Los aplausos arroparon asimismo al equipo de Dragon Boat Femenino Club Piragüista Verducido, formado por mujeres de entre 15 y 30 años, que recibieron de Edelmiro Cuiña el reconocimiento a su espíritu «luchador y resiliente» y su ejemplo al priorizar salud y bienestar psicológico.

El alcalde, Miguel Fernández Lores, hizo entrega de la distinción a la funeraria San Marcos, capaz de adaptarse desde su creación en 1917 de modo innovador a las nuevas demandas, hasta ser un «potente referente en su sector profesional» en España. Finalmente, cerró la relación de premiados el actor Manuel Regueiro, «una de las figuras más representativas y con mayor proyección» del audiovisual español, cara conocida de series como El Secreto de Puente Viejo o Amar en Tiempos Revueltos, que recibió la insignia de manos de su tía Isabel.