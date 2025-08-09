Más de 40 niños participaron en la Semana Máxica de Poio

Más de 40 niños participaron estos días en la Semana Máxica de Poio, una iniciativa lúdica destinada para la juventud y que incluye alojamiento, juegos, talleres, excursiones y veladas nocturnas, todo en un ambiente de convivencia y diversión. El alcalde, Ángel Moldes, compartió ayer desayuno con los participantes del segundo turno, alumnado de 5º y 6º de primaria y así conocer sus impresiones y opiniones de la experiencia, que incluyó actividades como senderismo, expresión artística, juegos de grupo y talleres creativos. Ayer fue jornada de despedida en el campamento, después de tres días regresan a sus hogares, y la concejala de Xuventude, Tamara González, también se acercó hasta Samieira para despedir al grupo y recordó que la Semana Máxica se suma la una programación de verano dirigida a la juventud, con actividades que abarcan desde campamentos de teatro y digitales hasta festivales.