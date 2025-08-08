La voz joven y mestiza del jazz
Era una de las más esperadas por el público del Festival Internacional de Jazz e Blues y anoche Veronica Swift no decepcionó. Inmersa en su gira europea, la cantante estadounidense desplegó sobre el escenario de A Ferrería su espectacular voz y dejó clara su enorme versatilidad.
«Es actualmente una de las más, sino la más, importante voz femenina del jazz» explican los responsables del Festival de Jazz a propósito de la elección de Veronica Swift para el cartel de esta edición de 2025. Artista precoz (hija de cantante y pianista, grabó su primer álbum con solo 9 años y publicó su segundo a los 11) a sus 31 años acumula una extensísima experiencia y se la señala no solo como una de las cantantes más espectaculares de su generación, sino de las más versátiles.
Inmersa en su gira europea (mañana actuará en Londres y la próxima semana en dos localidades francesas) anoche subió al escenario de A Ferrería para desplegar su personal propuesta, con base en el jazz a la que suma rock, soul, o incluso ópera o vodevil, una oferta mestiza, singular y fácil de seguir.
«No deja de ser jazz vocal», recuerda en este punto la organización del festival, que se tradujo en un concierto más tranquilo que el que protagonizó días antes su compatriota John Németh, «pero con ese matiz de originalidad y de una visión modernizada» de la que disfrutaron decenas de espectadores.
Robben Ford, uno de los guitarristas más aclamados de la actualidad, despide hoy el Festival de Jazz
Y es que los responsables del ciclo musical no ocultan su satisfacción porque «todo está saliendo estupendamente, el tiempo acompaña y la gente responde, un año más, con entusiasmo».
Tras cuatro días de actuaciones, el festival se despide hoy a partir de las 22,30 horas con Robben Ford, uno de los guitarristas más aclamados del panorama musical actual y cinco veces candidato a los Grammy. Nacido, como Swift, en una familia de músicos, su primer instrumento fue el saxofón, que sustituiría poco después por la guitarra, en la que se inició de forma autodidacta. Ha colaborado en giras y grabaciones de artistas tan legendarios como Joni Mitchell, Miles Davis, George Harrison, John Mayall o Bob Dylan.
